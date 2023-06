Essonne : faire du neuf avec du vieux, ça tient la route !

La réfection de la RD12 sur la commune de Valpuiseaux en direction de Maisse, a été effectuée avec un procédé technique innovant.

A l’heure où la transition écologique et énergétique est sur toutes les lèvres, la route est souvent évoquée pour les questions d’énergie des véhicules qui y circulent, mais la conception et la réalisation même de la route sont des facteurs d’amélioration identifiés. A Valpuiseaux, le chantier qui s’est déroulé au cours du mois de mai fait figure d’exemple.

En effet, les 3 kilomètres de l’axe rénové ont été réalisés avec presque 100% de matériaux recyclés. Ce chantier a été mené avec un nouveau procédé conçu par l’entreprise Colas, baptisé VALORCOL F®. Le chantier de la RD12 a été l’occasion de le tester. La route, de catégorie 3, qui voit passer environ 480 véhicules par jour, était en effet très endommagée. Il n’était pas rare que Jean Perthuis, le maire de Valpuiseaux, soit sollicité par des administrés qui y avaient laissé un pneu, voire une roue, à cause des ornières en bordure de la chaussée.

Un chantier avec 40% de CO2 en moins

Après la création de deux poutres latérales pour renforcer la chaussée le long d’une partie de l’axe, et l’intégration de bordures et le réaménagement des fossés pour gérer les eaux de pluie, la route s’est finalement dotée de son nouveau revêtement, qui, s’il ressemble aux autres, est indéniablement plus vert. La nouvelle technique de la Colas va plus loin. Elle utilise en effet quasiment 100% de matériaux recyclés.

Pour réaliser la route, c’est le rabotage du chantier, récent, de la RD837 sur la montée de Maisse qui a été réutilisé. Ces granulats ont été malaxés à Marcoussis et coulés sur la chaussée à une température de 30°c seulement. On a donc travaillé en circuit court, avec une matière première venant de la route voisine, remélangée à une quarantaine de minutes de camion en Essonne, puis coulée ensuite par les techniciens de Colas. «Nous diminuons de manière conséquente l’émission de CO2, de 40%», indique Cédric Pantel, directeur régional Ile-deFrance de Colas.

Le président du Conseil départemental de l’Essonne était enthousiasmé par ce procédé lors de sa visite de chantier le mardi 30 mai dernier. « Plus écologique, avec des enrobés recyclés à partir de chantiers de voirie locaux. Plus économique avec 30 à 40% d’économie au total ! Moins de nuisances. Le département généralisera ces techniques dans le cadre du prochain schéma de voirie qui sera voté en juillet», a-t-il annoncé.

François Durovray a fait, depuis 2015, de l’innovation pour la route une de ses priorités. Ainsi, le Département intègre déjà dans ses chantiers routiers des techniques de recyclage de matériaux. En moyenne, entre 30 et 40 % des granulats utilisés sont en effet issus du rabotage d’une ancienne chaussée. Une dynamique qui va s’amplifier dans les mois et années à venir.

« Le Département de l’Essonne est l’un des plus avant-gardistes et a été le premier à introduire des critères environnementaux pour renouveler les couches de roulement de ses routes», témoigne Cédric Pantel. Et pour l’entreprise Colas, dont le laboratoire de Magny-les-Hameaux (78) emploie une centaine de collaborateurs pour trouver des procédés innovants, c’est un canevas sur lequel elle compte bien écrire l’avenir avec ce procédé ou d’autres en développement aujourd’hui.