Essonne : Femmes Solidaires de Saint-Germain-lès-Arpajon à l’écoute

L’association, affaiblie par les conséquences de la pandémie de covid, se reconstruit pour venir en aide aux femmes victimes de violences conjugales.

« Merci pour votre soutien 1.000 bisous. » Voici un message reçu par Josiane Vosgiens, responsable de l’antenne de Femmes Solidaires à Saint-Germain-lès-Arpajon.

L’association vient en aide à cette femme qui assistera bientôt au procès de son ex-compagnon. Les bénévoles sont présentes pour apporter un apaisement et la volonté de se reconstruire.

« Nos missions sont d’être à l’écoute de ces femmes, de les orienter dans leurs démarches et de les accompagner selon leur choix », explique Josiane Vosgiens. Cette antenne de

Femmes Solidaires en Essonne s’adresse à toutes les femmes, qu’importe leur âge, leur milieu social et leurs origines. Elle agit sur Saint-Germain-lès-Arpajon et les communes voisines : Arpajon, Boissy-sous-Saint-Yon, Egly, La Norville et Leuville-sur-Orge.

Des bénévoles et du matériel à réunir

L’association est à la recherche de nouveaux bénévoles pour agrandir et rajeunir l’équipe actuelle. « Il faut avant tout considérer la femme comme un être à part entière, appuie la responsable. Il est important de rester motivé, d’avoir envie de donner du temps et de l’amour à toutes celles qui sont à la re-

cherche de soutien. »

Elles sont trois à avoir rejoint l’association cette année avec l’envie d’aider les autres du mieux qu’elles peuvent. Eugeniya, originaire de Russie, a suivi son amie Lily : « J’ai toujours aimer aider et je veux montrer aux femmes qu’elles ne sont pas seules, il y a Femmes Solidaires près de chez elles ». Lily a travaillé plus de 40 ans dans (…)

