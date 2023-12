Essonne : Franck Lefèvre, le 3e maire de Soisy-sur-Ecole depuis 2022

Le 4 décembre, le conseil municipal de Soisy-sur-Ecole a élu son nouveau maire, le troisième depuis le début du mandat qui a démarré en 2020.

Le soir du lundi 4 décembre, un conseil municipal exceptionnel a eu pour élire le nouveau maire. Laure Cadot, a en effet démissionné après 22 mois de mandat.

La majorité a présenté son candidat, Franck Lefèvre, ancien deuxième maire-adjoint qui a été élu avec 12 voix pour sur 15. Hasard du calendrier, c’est le jour de la Sainte-Barbe que ce sapeur-pompier professionnel de 50 ans a été élu. Il a confié avoir « conscience du contexte particulier de cette élection. (…) Malgré les changements au sein de notre équipe, nos engagements et notre dévouement restent les mêmes, un travail que je souhaite sincèrement mené à quinze afin d’avancer efficacement dans nos projets ».

Le Conseil municipal a démarré sous la présidence du doyen d’âge, Patrice Schaffuser. Le conseiller municipal d’opposition a partagé, face aux élus et à la trentaine d’habitants présents dans la salle, son pessimisme avec « une majorité déchirée qui doit tirer des leçons du passé (…) Depuis 2020, c’est la troisième élection de maire. Pourquoi nous en sommes là aujourd’hui ? ».

Instabilité chronique au Conseil municipal

C’est en effet la question que tout le monde se pose. La mandature 2020-2026 avait en effet mal commencé. Au cours de la mandature d’Anne-Sophie Hérard, élue maire en 2020, deux adjoints et cinq conseillers municipaux ont démissionné fin novembre 2022 en raison de désaccords sur la ligne de conduite du Conseil, déclenchant une élection municipale partielle en février. Sa première adjointe, Laure Cadot, menait la liste « Ensemble pour Soisy », composée d’anciens soutiens d’Anne-Sophie Hérard avait remporté le scrutin le 6 février 2022.

Mais la situation ne s’est pas améliorée après cette élection partielle. Patrick Schaffuser a pointé du doigt les nombreux silences et les multiples absences, les querelles et les discordes qui ont mené à l’inaction du Conseil municipal et à l’abandon de projets bénéfiques aux Soiséens. Deux adjointes démissionnent à l’automne 2022. Un an après son élection, Laure Cadot n’était plus présente en mairie, officiellement pour des raisons de santé. Son premier adjoint, Laurent Lagarrigue, a assuré l’intérim durant dix mois. On pouvait imaginer qu’il briguerait le mandat de maire, mais il a confié lundi soir ne pas en avoir envie : « Ce fut une période difficile où il a fallu allier fonction professionnellle et mandat à la mairie. Cela demande un investissement que je ne peux plus assurer avec mon travail. Je souhaite bonne chance à cette nouvelle équipe dont je fais toujours partie ».

Une décision que regrette Laure Cadot qui confiait ce mardi 5 décembre qu’elle aurait souhaité le voir prendre sa suite, « car il avait la pleine connaissance de tous les dossiers, étant notamment adjoint aux finances depuis trois ans, et m’ayant épaulé si fidèlement durant ces huit derniers mois difficiles ». Franck Lagarrigue et Laure Cadot restent cependant les représentants de la commune au Conseil communautaire des Deux Vallées.

Retrouver un Conseil municipal « sain »

Finalement, la démission de Laure Cadot a été enregistrée par la préfecture au mois de novembre dernier, entraînant l’élection d’un nouveau maire ce 4 décembre. Franck Lefèvre est accompagné de quatre adjoints : Alain Ruellé, Nora Ramahefasolo, Gérald Lefèvre et Sophie Le Corre, tous conseillers municipaux lors du mandat de Laure Cadot élus à 12 voix sur 15. L’opposition n’a pas souhaité présenter de candidat : « Ce serait malvenu suite au conseil municipal de mercredi soir », indique Anne-Sophie Hérard le soir du 4 décembre.

Le 29 novembre, l’opposition s’est indignée face à un courrier distribué, plus tôt dans la semaine, dans les boîtes aux lettres des Soiséens au nom de l’équipe municipale, alors qu’elle n’était pas au courant. « La majorité a su montrer son unité en ne présentant qu’un candidat, mais cela ne changera rien, il n’y a eu aucun projet en deux ans et il ne se passera pas grand chose d’ici la fin du mandat, confirme Ludivine Buston, adjointe démissionnaire sous Laure Cadot. Il n’y a pas que les fêtes du village qui comptent. Il faut aussi donner envie à des futurs habitants de venir s’installer avec des commerces et des locaux dignes pour les écoliers ».

Pour cette fin de mandat, le nouvel édile espère « un conseil municipal sain qui travaille pour le village » et se concentrer sur différents dossiers comme celui du domaine des Réaux à l’abandon depuis les expropriations le 10 février 2023, la modernisation de l’éclairage public, la sécurisation des voies piétonnes et des espaces de stationnement et la problématique des poids-lourds qui continuent de traverser le village malgré les panneaux d’interdiction.