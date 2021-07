Essonne : Gérald Darmanin de passage à Bièvres pour le lancement de CRS d’élite

Jeudi 1er juillet, Gérald Darmanin était attendu à 9h pour l’installation de la Compagnie républicaine de sécurité 8. Basés à Bièvres, ces agents de la police nationale « triés sur le volet » seront déployés sur tout le pays pour répondre aux enjeux de maintien de l’ordre et des violences urbaines.

Des CRS nouvelle génération, mieux équipés et plus rapides. C’est, en somme, ce qu’il fallait retenir de l’allocution du ministre de l’Intérieur. Jeudi 1er juillet, il était de passage à Bièvres pour l’installation de la Compagnie républicaine de sécurité (CRS) 8. Ces agents « triés sur le volet« , comme l’a précisé la tête de la place Beauvau, seront déployés sur tout le pays pour répondre aux enjeux de maintien de l’ordre et des violences urbaines.

« Depuis bien longtemps, les CRS représentent le symbole de la protection, de la liberté de manifester, de la protection des institutions et des plus faibles dans les quartiers les plus difficiles, quand les effectifs ne sont pas suffisants. Cet été, sur la route, et pour tous ceux qui veulent oublier ces jours de grisaille et le Covid, vous allez veiller« , s’est adressé le ministre de l’Intérieur aux CRS, après la performance de l’hymne national par de l’orchestre de la police nationale. « Vous avez répondu présents quand je vous ai demandé de renier vos congés et vos vies de famille pour rétablir le calme et l’autorité républicaine. » Pour leur donner les moyens d’agir, le ministère a investi dans du nouveau matériel, sujet sur lequel il a pu échanger avec les principaux intéressés.

Nouvelles protections et nouveaux bolides