Essonne : grogne au lycée Tesla de Dourdan

Un mouvement de grève a eu lieu ce mardi 30 novembre.

Dans le très calme lycée Nikola-Tesla, ce mouvement de grève a valeur d’un signal fort en direction de la hiérarchie et de l’académie. Cette grève a été votée à l’unanimité par le personnel réuni en assemblée générale le 22 novembre et est soutenue par les différentes sections syndicales de l’établissement: CGT-éduc’action, SNEP-FSU, SNES, SNUEPFSU, SUD-éducation, UNSA.

Le personnel souhaite protester contre le management autoritaire et arbitraire de la direction depuis la rentrée scolaire. L’établissement a en effet un nouveau proviseur depuis la rentrée et la disparition brutale de son proviseur historique Dominique Vallot, et les choses ne se passent plus dans la même ambiance de sérénité selon les personnels enseignants ou administratifs.

Un fonctionnement de la cantine aberrant