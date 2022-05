Essonne : incendie dans un immeuble de Grigny 2

Le matin du mardi 17 mai 2022, un incendie s’est déclaré dans un immeuble d’habitations de la rue Lavoisier à Grigny.

Les sapeurs-pompiers du SDIS 91 se sont mobilisés ce mardi matin pour un feu déclaré au 9ème étage d’un immeuble rue Lavoisier dans le quartier de Grigny 2. L’incendie s’est propagé au 8ème et au 10ème étage du bâtiment, il a atteint cinq appartements et la façade sur plusieurs étages. Il aura fallu 50 sapeurs-pompiers, deux lances à incendie et 20 engins venus de 15 centres d’incendie et de secours de l’Essonne pour venir à bout des flammes.

Le bilan provisoire fait état de deux victimes en urgence relative dont une femme enceinte. Deux sapeurs-pompiers ont été quant à eux victimes d’un coup de chaud lors de leur intervention et quatre policiers chargés de la sécurité autour du périmètre ont inhalé des fumées.. Ils ont été laissés sur place.