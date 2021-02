Essonne : initiation gratuite de BMX au parcours de glisse de l’île de loisirs durant les vacances

Le pump track de l’Ile de loisirs d’Etampes a ouvert le samedi 13 février pour le plus grand plaisir des amateurs de bosses et de vitesse.

Tous les férus de glisse sont invités à tester ce nouveau parcours de bosses et virages en plein air. Sont acceptés rollers, VTT, BMX, trottinettes, skateboards et longboards. Les protections sont obligatoires ! L’île de loisirs propose à la location casque et BMX.

Le pump track de l’île de loisirs d’Etampes a ouvert le samedi 13 février après-midi.

« C’est une bonne chose d’avoir pu ouvrir le pump track en cette période de crise sanitaire, cela permet aux jeunes de s’aérer l’esprit », souligne Gérard Hébert, président du syndicat mixte de l’Ile de loisirs et conseiller régional. Jusqu’au 28 février, le parcours est ouvert tous les jours de 13h à 17h. Une initiation gratuite au BMX est mise en place du lundi au samedi de 13h à 15h sur réservation.

Un projet conçu par un ancien champion de VTT sur pump track