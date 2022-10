Essonne : innovation et performance pour le traitement des déchets à Vert-le-Grand

Mettre fin à l’âge du plastique

Le président du Conseil d’administration de Semardel, Bernard Sprotti, a souligné son «immense fierté » pour les équipes devant le travail accompli. Sabine Haltebourg, directrice régionale de Citéo qui a apporté 950 000 € pour la réalisation de ce projet a rappelé l’importance de «la modernisation de cette nouvelle ligne de tri, laquelle du fait de sa technologie avancée, va pouvoir jouer, avec toujours plus d’efficacité, son rôle central dans la circularité des emballages ménagers et papiers». Olivier Blond, élu de la Région qui a soutenu le projet à hauteur de 220 000€, a rappelé l’implication du Conseil régional sur l’écologie et l’économie circulaire. «1 € sur 2 de notre budget y est consacré », a-t-il précisé.

Enfin, le président du Siredom Olivier Thomas, a rappelé que ce projet était avant tout humain. Rendant hommage aux “anciens” qui ont créé l’outil Siredom-Semardel « au siècle dernier»…

