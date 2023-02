Essonne : Inspiration de Christel Vérillotte, une expo de photos qui flirte avec la peinture

Jusqu’au 26 février, la Crypte de l’espace culturel du Moustier présente les photographies de Christel Vérillotte.

« Elle vole maintenant de ses propres ailes et expose pour la première fois en tant qu’invité dans cette belle crypte », sourit le maire Patrice Sainsard aux côtés de la photographe amateure Christel Vérillotte.

Elle a fait ses armes auprès du club photo du foyer culturel de Milly-la-Forêt il y a treize ans. « Entre le moment où j’ai découvert son travail dans le salon d’art de Milly et l’exposition, j’ai vu une évolution incroyable, constate Marie-Gabrielle Bobault, maire-adjointe en charge de la Culture. Nous sommes très fiers à la mairie de la présenter seule au public. »

Le samedi 4 février, près d’une cinquantaine de personnes se sont réunies dans la crypte de l’espace culturel du Moustier pour le vernissage de l’exposition « Inspiration de Christel Vérillotte ». L’événement ouvre ainsi la saison culturelle de Milly-la-Forêt avec cinquante photos au format carré exposées dans des cadres blancs profonds.

Des images contrastées

Christel Vérillotte est passionnée par le travail de retouches sur l’image. L’artiste utilise son appareil photo comme le moyen de créer un tableau et joue avec les lumières, les ombres et les contrastes pour créer plus de reliefs et de matières sur l’image. « Ce qui m’intéresse le plus, c’est le travail de post-production. J’ai toujours voulu faire du dessin et de la peinture, mais j’ai vite trouvé mes limites, explique Christel Vérillotte devant son public. Dans la photographie, je m’évade. »

La Milliacoise offre aux visiteurs un monde poétique mêlant la photographie avec la peinture. Elle présente de nombreuses séries comme « Instants volés », des photos de nuit retravaillées en noir et blanc. Son travail est à découvrir jusqu’au dimanche 26 février. Elle peaufine son art dorénavant avec le club des amateurs photographes de Champagne-sur-Seine.

• Horaires : du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 17h à la crypte du Moustier. Adresse : 47, rue Langlois. L’entrée se fait par l’office de tourisme. Entrée libre et gratuite.