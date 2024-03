Essonne : Isabelle Latapie chante pour soutenir les agriculteurs

Fille d’agriculteur, chanteuse et art-thérapeute, Isabelle Latapie a souhaité faire ce qu’elle aime le plus en hommage aux agriculteurs en crise.

Isabelle Latapie propose sa voix, ses mots et sa poésie au chevet des agriculteurs qui ont manifesté sur des barrages ces dernières semaines dans les quatre coins de la France.

Fille d’agriculteurs dans le Gers, aujourd’hui retraitées et âgés de plus de 90 ans, Isabelle Latapie a mis en ligne sur ses réseaux sociaux trois chansons sur le thème de la crise des agriculteurs, dont une écrite quelques années auparavant lors de fortes tempêtes qui ont ravagé les champs et les vergers en 2009.

Des paroles engagées

La chanson la plus récente, « La récolte », s’engage pour les agriculteurs en colère : « Ils épandent la foudre sur nos terres, sur nos rangs. Ils nous donnent à nous battre comme les moulins à vent. Mais gare à nos ailes grandes qui vont tournoyer au-dessus de nos champs, au-dessus de nos blés, mais gare à nos ailes grandes qui vont résister à leurs tempêtes, à leurs marées. »

Sa voix douce, son interprétation sincère et le morceau de piano de son compagnon multi-instrumentiste, Damien Argentieri font penser aux standards de la musique française. Ensemble, ils se produisent dans des maisons de retraite pour des reprises de classiques francophones, au festival de jazz Au sud du nord pour des compositions originales ou encore en tournée dans les Alpes avec un répertoire de rock.

Une artiste solidaire aux agriculteurs

La chanteuse, connue sous le nom d’artiste La Clouée, a chanté a capella une de ses chansons, « Une terre, des hommes » devant les agriculteurs mobilisés au rond-point de Lardy au niveau de l’allée Cornuel le 31 janvier dernier. « Main dans la main, ils avancent solidaires et ils se battent et ils aiment leurs terres, les Hommes », peut-on suivre dans les paroles.

Ces derniers se sont montrés très touchés et ont partagé ses morceaux sur leurs réseaux sociaux. La chanson a été vue plus de 5300 fois sur le profil Instagram d’Isabelle Latapie @laclouee02. « Les personnes qui me connaissent et qui ont entendu mes chansons me disent qu’elles mériteraient d’être diffusées sur les ondes radio, peut-être un jour, qui sait… », souligne l’auteure-compositrice. Passionnée par le chant depuis sa plus tendre enfance, elle a finalement mis son rêve de devenir chanteuse professionnelle de côté pour se consacrer à sa famille et à l’art-thérapie.

Une pensée pour les femmes agricultrices

La chanson »Mon amour, mon vaillant’, écrite et composée par Isabelle Latapie, est un hommage aux femmes agricultrices qui se sont mobilisés sur les routes de France ainsi qu’aux compagnes d’agriculteurs qui sont restées sur les exploitations agricoles pour assurer les journées de travail manqués par leur partenaire de vie. « La scène, c’est mon univers, si je peux servir une cause noble et valoriser les gens de la Terre, alors je chante pour eux et cela me permet aussi de retrouver mes racines de fille d’agriculteur », sourit-elle.