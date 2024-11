Essonne : Itteville décorée par des habitants bénévoles pour Noël

Cette année, la commune d’Itteville peut compter sur des habitants bénévoles pour décorer les rues à la période de Noël.

Tout commence le 8 octobre, lorsque Aurélie Houbron, graphiste de 35 ans et maman de deux enfants, publie un appel sur un groupe Facebook local. Son objectif ? Rassembler des volontaires pour imaginer et fabriquer des décorations festives pour offrir une fin d’année enchantée aux Ittevillois. Touchés par son enthousiasme, une dizaine d’Ittevillois répondent présents et se retrouvent chaque samedi pour concevoir des objets décoratifs destinés au marché de Noël et à embellir la ville tout au long du mois de décembre. « Nous sommes à Itteville depuis seulement un an et mon fils Ethan trouvait la ville triste l’année dernière sans décos de Noël. J’avais envie d’agir, de faire avec des objets de récupération et j’ai repéré plein d’idées sur Pinterest », explique l’initiatrice.

En quelques semaines, le groupe a créé des sucettes à partir de frites de piscine et d’assiettes en carton sur des tiges de bambou, des étoiles créées à partir de cintres en métal torsadé et de guirlandes, des sapins en palette en bois, etc. Les idées fusent et les créations se multiplient dans la maison du gardien du parc de la mairie d’Itteville, salle prêtée par la municipalité. « Toute aide est la bienvenue, car on compte continuer l’année prochaine, peut-être même créer une association pour créer des décorations pour Pâques en plus de Noël », appuie l’initiatrice du projet. C’est l’occasion de se rencontrer et qu’importe l’âge, il y a toujours une manière d’aider. Un enfant de 6 ans a fait des ballotins festifs à partir de rouleau de papier toilette. » Parmi les bénévoles surnommés les « Petits lutins d’Itteville », il y a Isabelle, Ittevilloise de 52 ans : « Je suis là, car je veux prouver qu’on peut se donner les moyens pour voir la magie de Noël dans les yeux des enfants, mais aussi des adultes ».

Les créations du groupe seront dévoilées lors du marché de Noël d’Itteville, qui se tiendra les samedi 23 novembre de 10h à 19h et dimanche 24 novembre de 10h à 18h, au gymnase Marcel-Cerdan. Les visiteurs pourront profiter de nombreux stands d’artisans, parfaits pour dénicher des cadeaux originaux à l’approche des fêtes.