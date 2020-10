Essonne : jusqu’au 15 octobre, un hommage aux femmes fortes à Milly-la-Forêt

Laurence Fossati expose des portraits de femme. Elle offrira le tableau de Niki de Saint-Phalle à la commune.

Camille Claudel, Marilyn Monroe, Marie Curie… Douze portraits de femme ont pris le départ du « Tour de la Femme » à la Crypte du Moustier de Milly-la-Forêt. Il s’agit là d’une « Conception féminine » à voir, à toucher et à faire réfléchir.

Du 19 septembre au 15 octobre, l’artiste-peintre Laurence Fossati expose des tableaux à la peinture à huile dans la salle à l’étage.

« Cette exposition est comme un cri pour un monde plus juste envers les femmes qui demandent à être au même niveau que les hommes, explique l’artiste-peintre. Je présente des femmes qui ont marqué l’Histoire et qui ont, bien sûr, rencontré des difficultés malgré leur résilience. »

Pour l’artiste, « on devrait avoir le droit de tout sans être pointé du doigt. » Elle a démarré la peinture à 8 ans et a imaginé ce projet à l’âge de 19 ans. C’est 35 ans plus tard qu’elle présente pour la première fois ses œuvres au public. L’artiste se sent portée par ces femmes à chaque fois qu’elle prend son pinceau.

Laurence Fossati vous veut du bien

Le dernier en date est celui de Joséphine Baker où la peinture à huile sèche doucement. « Ce sont des portraits avec du relief à voir et à toucher », confie l’artiste sensible aux cinq sens.

Elle souhaiterait plonger le public dans une salle au noir avec en face de lui, le tableau et dans les haut-parleurs une voix qui lit les textes de son ami Paul H. Barré, car « le son touche plus vite le cœur ». Elle aimerait également emmener les œuvres au-delà des frontières françaises, dans des zones où l’accès à l’art est compliqué.

• Exposition jusqu’au 15 octobre

Espace culturel du Moustier

47, rue Langlois à Milly-la-Forêt

Entrée libre derrière l’office de Tourisme

Horaires : du mardi au samedi 10h-13h et 14h-17h, dimanche 10h-15h

Visite privée avec l’artiste possible