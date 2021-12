Essonne : Ketty Le Traou partage son vécu pour aider les Mères Courage

L’autrice Ketty Le Traou souhaite s’investir pour soutenir celles qui se retrouvent dans sa situation : devoir confier la garde de ses enfants à un père maltraitant pour respecter le jugement.

Ketty Le Traou a écrit quatre livres sur son histoire : « Mes fils, ma bataille, le combat infernal », « Spirales infernales », « Existe… » et « Résiste ». Elle y décrit son parcours de vie avec ses trois enfants depuis sa séparation avec son ex-compagnon et partage l’évolution de son état d’esprit en plein cœur d’une situation infernale. La justice a mis en place une garde alternée, des plaintes sont classées sans suite, les enfants rentrent avec des marques sur le corps… « La justice considère la coparentalité essentielle et ne prend pas en compte la parole des enfants alors que les professionnels voient un rejet total du père », déplore-t-elle.

Si écrire lui a permis de faire sa propre thérapie, elle souhaite aujourd’hui s’exprimer à haute voix et aider autour d’elle des mères courage. « J’ai grandi depuis ma séparation, je me suis libérée, j’ai pris conscience que j’étais quelqu’un de bien, je pense autrement, des mères se sentent prises au piège et ont besoin d’être soutenues, indique-t-elle. Il faut continuer d’avancer et d’espérer malgré la toxicité autour. »