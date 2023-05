Essonne : la 50e édition du meeting aérien de Cerny-La Ferté-Alais arrive ce week-end

En 2022, le meeting aérien le Temps des Hélices, a célébré ses 50 ans. Cette année, c’est au tour de la 50e édition d’avoir lieu et cet événement va sans aucun doute marquer le public.

Le Temps des Hélices garde le cap. La 50e édition qui aura lieu ces samedi 27 et dimanche 28 mai conserve le même état d’esprit que celui insufflé par l’Amicale Jean-Baptiste Salis depuis sa création. C’est une fête, la fête de l’aviation et des hommes et des femmes qui ont écrit son histoire, que ce soit en temps de paix ou en temps de guerre.

En 2023 comme lors des éditions précédentes, le Temps des Hélices sera un événement incontournable de la saison des meetings en Europe, que ce soit par son plateau d’une centaine d’avions qui prendront les airs, la centaine d’avions exposés au sol, ses animations ou le spectacle pyrotechnique.

5 heures de spectacle ininterrompues

Le matin sera réservé à l’exposition. Le public pourra approcher les avions présents au sol et échanger avec les pilotes et mécaniciens. Plusieurs animations seront proposées avec des séances de dédicaces, une exposition de motos anciennes, la présence de troupes de reconstitution historique, des groupes musicaux ou encore des visites de cockpits. Il sera également possible de faire des vols de découverte.

L’après-midi, le public aura les yeux tournés vers le ciel, avec les présentations en vol et un spectacle ininterrompu de plus de 5 heures, comprenant près d’une centaine d’appareils évoluant dans le ciel de l’Essonne. Des avions des pionniers jusqu’aux appareils de dernière génération, civils et militaires, c’est toute l’histoire de l’aviation, des débuts à nos jours, qui va se dérouler en vrai sous les yeux ébahis du public. Le spectacle sera commenté et accompagné d’une illustration sonore signée Gilbert Courtois.

• Retrouvez le programme dans nos pages loisirs. Billets en vente sur letempsdeshelices.fr/billetterie/