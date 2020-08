Essonne : la borne de recharge WattPark née à Saclas récompensée

Installée à Saclas depuis deux ans, l’entreprise All in Factory vient de recevoir le label Solar Impulse pour sa création : la borne de recharge connectée.



Bonne nouvelle pour la société All in Factory. La borne de charge électrique WattPark a obtenu le label Solar Impulse. « Il récompense l’originalité, le sérieux et la qualité d’une innovation de fabrication française », souligne Sylvain Thénault-Guérin, directeur Marketing de l’entreprise.



L’appareil est réservable à distance via une application mobile et monétisable pour les collectivités, les entreprises, les propriétaires de logement et les particuliers. Les précommandes ont démarré le 1er juillet 2020.



All in Factory voit les choses en grand