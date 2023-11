Essonne : la boulangerie de Soisy-sur-Ecole s’illustre au concours de la meilleure pâtisserie de l’Essonne

La boulangerie de la famille Ribeiro a reçu deux distinctions lors du dernier concours de la meilleure pâtisserie de l’Essonne.

Roberto Carlos Da Silva Ribeiro et Roberto Ribeiro ont remporté chacun un prix lors de la 2e édition du concours de la meilleure pâtisserie, organisé par la Chambre des métiers et de l’Artisanat Ile-de-France Essonne et le syndicat des boulangers de l’Essonne. Le père et gérant de la boulangerie a remporté le 4e prix dans la catégorie Employeurs et son fils est arrivé à la deuxième place dans la catégorie Employés. « Cela fait très plaisir de le voir me dépasser », sourit le père de famille devant son fils de 31 ans.

Depuis sept ans, le duo d’origine portugaise travaille ensemble dans la boulangerie du village de Soisy-sur-Ecole. « On cherchait d’abord à s’installer du côté de Savigny-sur-Orge, puis j’ai vu l’annonce de reprise, on a accepté et on aime être ici, dans une ambiance village, indique Roberto Carlos Da Silva Ribeiro. Chez nous, tout est préparé sur place, on prône au maximum le fait-maison. » Le premier est boulanger depuis 40 ans et le second est chef pâtissier. Au comptoir de vente, se trouve Gracinda Ribeiro, ravie par les défis relevés par le duo père fils. Le village de plus de 1300 habitants peut compter sur ce commerce de proximité pour avoir des produits de qualité.

A partir du mois de décembre, il sera possible de commander des bûchettes individuelles et des bûches 4/6 parts préparées sur place comme tous les pains, les viennoiseries et les pâtisseries de la maison. Seront disponibles les goûts vanille/framboise, agrumes/pain d’épice, caramel/pommes/poires et chocolat/mangue/piment.

La boulangerie soiséenne est connue pour son flan à l’ancienne, les pastéis de nata dont la recette vient de leur coin du nord-ouest Portugal, du côté de Porto ainsi que pour ses croissants au feuilleté parfait. L’année dernière, le père de famille de 53 ans a obtenu la première place au concours du meilleur croissant du département.