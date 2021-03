Essonne : la Brolok du cœur à la recherche d’un local sur Mennecy

La ressourcerie solidaire est à la recherche d’un lieu fixe pour stocker et vendre des objets d’occasion à petits prix.

Donner une seconde vie aux objets délaissés et être accessible au plus grand nombre, c’est les missions de la Brolok du cœur. Claire et Pascal Billault récupèrent ce dont les donateurs n’ont plus besoin et aident à vider des logements.

Ensemble, le couple nettoie, teste, répare et met en vente toute sorte de produits de seconde main. Appareils électroménagers, objets de décoration, lots de verres, etc. Les objets sont trois fois moins chers qu’en magasin. « Avant, la vente se faisait en ligne, on avait beaucoup de demandes pour un lieu physique, car il n’y a pas de ressourcerie dans le coin », explique Pascal Billault.