Essonne : la bronchiolite du nourrisson, un virus à prendre au sérieux

Comme toute la France, la bronchiolite touche le département de l’Essonne.

Le niveau d’activité de la bronchiolite est toujours très élevé sur l’ensemble du territoire français, mais cette septième semaine en vigilance épidémie montre une baisse en région Ile-de-France depuis deux semaines. Une évolution à prendre cependant avec prudence.

Dans la région, le réseau SOS Médecins a réalisé, depuis le début de la surveillance en septembre 2022, 189 diagnostics et le Réseau Bronchiolite Ile-de-France a répondu à 85 demandes de kinésithérapie.

Ce centre d’appels a repris du service depuis le 4 novembre. Le numéro 0.820.820.603 est actif jusqu’au 22 janvier, le vendredi et la veille des jours féries de midi à 20h et le samedi et le dimanche de 9h à 18h. Les hospitalisations liées à ce virus représentent 52 % des hospitalisations actées aux urgences chez les enfants de moins de deux ans.

Focus sur le centre hospitalier Sud-Essonne

« Nous sommes touchés de plein fouet sur nos deux sites de Dourdan et Etampes. Au niveau des urgences, nous voyons une augmentation conséquente du nombre de passages des enfants », souligne Christophe Misse, directeur du Centre hospitalier Sud-Essonne. Une épidémie dans un contexte de fortes tensions sur le personnel des services de pédiatrie, « Nous avons des effectifs réduits, avec des postes vacants, et des effectifs de puéricultrice aussi très tendus », ajoute-t-il.

Et cela se vérifie dans les chiffres. « Sur le site de Dourdan, nous avons doublé nos capacités d’hospitalisation. Nous sommes passés de 8 lits à 16 lits, avec un taux d’occupation quasiment à 80 %. Nous avons eu jusqu’à 14 enfants hospitalisés », précise le directeur. La sollicitation pour une épidémie de bronchiolite est exceptionnelle. Ce qui inquiète le plus les professionnels, c’est qu’elle est précoce et pourrait donc conduire à maintenir sous pression les personnels durant plusieurs semaines de la période hivernale.

De ce fait, la coopération mise en place au sein du Groupement hospitalier de territoire, avec l’hôpital d’Arpajon et celui de Corbeil-Essonnes, est déterminant. La prise en charge commune permet de faire face malgré les effectifs réduits.

Contactez un médecin pour poser le diagnostic

Dans 95 % des cas, les nourrissons n’ont pas besoin d’être hospitalisés. Des médecins libéraux ont aussi mis en place un numéro en place, le 0.820.800.880, joignable tous les jours de 9h à 23h.

Les symptômes de la bronchiolite du nourrisson sont les suivants : l’enfant tousse, il fait du bruit quand il respire, son souffle est plus rapide que d’habitude, il a du mal à boire, il s’agite et il dort mal. Dans ce cas, il est nécessaire d’aller voir un médecin qui pourra diagnostiquer ce virus très contagieux. Il reste vivant 30 minutes sur les mains, trois heures sur les vêtements et sept heures sur les surfaces. Les adultes considérés comme « porteurs sains » peuvent transmettre le virus.

• Site : www.reseau-bronchio.org