Essonne : la caserne Ballancourt/Itteville a un nouveau chef

Ce 27 juin, la caserne des pompiers a célébré la passation entre le capitaine Thierry Pibernat et le lieutenant Thierry Bernelin.

Les riverains de la caserne de pompiers de Ballancourt/ Itteville sont sur leur balcon. Ils ont les yeux rivés sur la cérémonie en cours avec les sapeurs pompiers. Autour d’eux, une dizaine d’enfants à vélo venus assister de plus près à ce moment fort pour le personnel des casernes. Certains se mettent au garde à vous pour imiter leurs voisins, ces soldats du feu.

Ce lundi 27 juin, le centre de secours et d’incendie de Ballancourt/Itteville a organisé une cérémonie avec les soixante pompiers volontaires de la caserne pour la prise de fonction du lieutenant Thierry Bernelin à la place du capitaine Thierry Pibernat au poste de chef de la caserne.

Ce dernier a rejoint en mars 2022 sa nouvelle affectation à la Direction générale du Service départemental d’incendie et de secours de l’Essonne (Sdis91) en tant que référent départemental adjoint chargé du Volontariat après avoir dirigé six ans la caserne ballancourtoise. « J’ai une pensée pour ce jeune sapeur-pompier volontaire décédé à 19 ans dans un accident de la route, j’ai en mémoire cette date du 20 octobre, le jour le plus dur de mon commandement », confie-t-il avec émotion au micro.

Thierry Pibernat est qualifié par ses confrères comme quelqu’un de « serviable, perspicace, bienveillant et organisé qui ne part pas en vacances sans tout planifier avec son épouse, une vraie tour opérateur ». Ce 27 juin, il a reçu l’insigne de brevet de centre échelon argent.

Pour le nouveau chef Thierry Bernelin, cette cérémonie est un « grand moment de concrétisation après quarante ans en tant que sapeur-pompier dont 17 ans sur Paris ». Cette caserne de volontaires du groupement Est de l’Essonne enregistre le plus grand nombre d’interventions du département. En 2021, les sapeurs-pompiers volontaires ont effectué (…)

Retrouvez l’intégralité de l’article dans nos éditions papier et numérique du jeudi 30 juin ou sur cafeyn.co.