Essonne : la caserne des pompiers d’Etampes a pris feu

Ce vendredi 23 décembre 2022 vers 23 heures, un feu s’est déclaré dans la caserne des sapeurs-pompiers de la ville d’Etampes. Aucune victime n’est à déplorer.

Plus de quarante sapeurs-pompiers de l’Essonne sont intervenus pour un incendie au sein de l’atelier mécanique et l’espace logistique du centre de secours d’Etampes ce vendredi soir aux alentours de 23 heures.

L’incendie s’est déporté sur la partie remise d’une surface de 600 m2 et a brûlé cinq engins d’intervention de l’équipe de sapeurs-pompiers étampoise : une échelle pivotante semi-automatique, un véhicule de liaison hors route, deux véhicules atelier et un véhicule de cérémonie. Deux véhicules de secours et d’assistance aux victimes ont été noircies par les fumées. Les flammes ont été éteintes au moyen de six lances à eau dont une sur échelle aérienne. Aucune personne n’a été blessé parmi les soldats du feu.