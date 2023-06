Essonne : la Cavalcade d’Angerville célèbre son jubilé

Ce samedi 3 juin, le Comité des fêtes célèbre le jubilé de la Cavalcade d’Angerville, dont la première édition a eu lieu en 1973.

Le Comité des fêtes n’est pas prêt d’arrêter ses chars. Pour les 50 ans de la Cavalcade, les bénévoles ont décidé d’organiser un jubilé célébrant cet événement devenu emblématique de la commune.

La genèse de la Cavalcade est indissociable d’un homme: Guy Bonin. Guy Bonin, coiffeur de son état, était, au début des années 70, le président du Comité des fêtes. C’est lui qui a eu l’idée de créer la Cavalcade. Cette initiative est reçue alors avec enthousiasme et rapidement une équipe de bénévoles, composée à la fois de commerçants et d’habitants, se mobilise pour fabriquer 8 chars qui défileront fièrement dans la ville.

Après maints efforts, la première édition aura donc lieu en 1973, alors sur deux week-ends, les 1er et 8 avril. L’événement, à l’époque payant, rencontre un immense succès populaire. La Cavalcade est née, et la chevauchée continue 50 ans plus tard.

Trois présidents au comité des fêtes

«Il y avait beaucoup de monde lors des premières éditions. Il y avait toujours plusieurs fanfares et il y avait eu de très bons groupes. La Cavalcade était toujours composée de 8 chars. Ma fille faisait partie des majorettes et a même participé à la première édition», se souvient Françoise Boivin, actuelle présidente du Comité des fêtes.

Au fil des années, ce sont des centaines de bénévoles qui se sont succédé, mais le Comité des fêtes n’aura connu que trois présidents sur cette période. Guy Bonin a été président jusqu’à son décès en 1996. C’est ensuite Pierrette Chaumette qui a pris sa suite de 1997 à 2006, puis, depuis 2006, Françoise Boivin.

Pour le jubilé, un char en forme de gâteau comportera le nom de ces trois présidents du Comité. Outre ce char, trois autres feront partie du défilé: le char de la tour d’Angerville, le char Dragon cracheur de feu, et le char de la Licorne. La société musicale d’Angerville, la Banda musique d’Outarville et les danseuses de l’Acoma animeront le défilé prévu samedi à partir de 16h.

Dans la salle polyvalente Guy-Bonin, une exposition photo retracera l’histoire de ces 50 années de Cavalcade et fera sans aucun doute remonter à la surface de nombreux joyeux souvenirs. Quant aux bénévoles, ils réfléchissent déjà à l’édition 2024, sur le thème des Jeux Olympiques, qui devrait avoir lieu les 26 et 27 avril.

Au programme du jubilé :