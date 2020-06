Essonne : la CCVE accompagne la reprise des commerces

La réouverture des commerces ne doit pas s’improviser. Elle nécessite un protocole sanitaire strict et des équipements en nombre suffisants pour se faire dans la sérénité.

La Communauté de communes du Val d’Essonne s’est donc mobilisée en mettant à la disposition des commerçants des kits contenant les équipements de protection individuels adaptés ainsi que des éléments de signalétique nécessaires.

Ainsi, ce mardi 2 juin, Patrick Imbert président de la CCVE et Jean-Philippe Dugoin-Clément, maire de Mennecy et vice-président du Conseil régional, sont allés à la rencontre des commerçants de cette dernière commune pour leur distribuer ces kits.

Dans chaque kit, les commerçants ont pu trouver du gel hydro-alcoolique, des masques, des affiches rappelant les gestes barrières ainsi que des stickers de signalétique permettant de matérialiser la distanciation sociale dans les boutiques.

La CCVE a également d’accompagner la sortie de crise en abondant à hauteur de 500000 euros au dispositif régional Resilience destiné aux entreprises dont le siège social est situé sur le territoire.

Ce fonds sera opérationnel le 11 juin et aura pour objectif de relancer l’activité des TPE et PME et de financer le coût des adaptations indispensables à la reprise d’activité.