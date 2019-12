Essonne : la circulation reprend sur le RER C jeudi

Bonne nouvelle pour les usagers des transports en commun et particulièrement de la ligne C du RER. Depuis le 5 décembre, seule une liaison entre Brétigny et Paris-Austerlitz permettait aux usagers de cette ligne de rejoindre la capitale. A partir de ce jeudi 19 décembre, le trafic reprendra donc, mais de manière réduite.

A noter qu’à Dourdan, seule la gare du centre-ville sera desservie. Celle de Dourdan-lla-Forêt, desservant le lycée Tesla, le collège Condorcet et le centre hospitalier restera fermée.