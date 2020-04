Essonne : la Faculté des métiers vous ouvre ses portes virtuellement

Visiter un établissement tout en restant confiné ? C’est ce que propose la Faculté des métiers de l’Essonne, mercredi 29 avril entre 9h et 17h. 300 personnes sont déjà inscrites pour l’évènement.

« Trouvez l’information qui vous convient comme si vous étiez dans nos locaux », peut-on lire sur l’affiche de l’évènement. Alors que les établissements scolaires sont à l’arrêt depuis plus d’un mois, la Faculté des métiers de l’Essonne décide de maintenir son calendrier avec un rendez-vous exceptionnel : des portes ouvertes en mode virtuel. Ainsi, mercredi 29 avril, les volontaires à la recherche de formations s’embarqueront dans une visite d’un nouveau genre pour laquelle 300 personnes sont déjà inscrites.

La Faculté compte sept filières de métiers réparties sur trois sites : Bondoufle pour les métiers de la conception, fabrication et maintenance industrielles, Massy pour les métiers liés au commerce, la comptabilité gestion, l’immobilier, l’informatique et enfin Evry pour l’automobile, l’électro-énergétique, le goût, la coiffure-esthétique, l’assistanat-gestion, le tourisme-hôtellerie, la vente et la distribution. Afin d’en savoir davantage sur les 90 formations proposées en alternance et continues, les volontaires pourront « assister à une conférence via leur ordinateur », précise la faculté. En détail, entre 9h et 17h, selon le créneau d’une heure proposé par l’établissement, chaque personne pourra suivre une présentation de l’apprentissage, du CFA et du parcours de formation choisi, puis s’inscrire administrativement et prendre rendez-vous pour les entretiens, ainsi que poser ses questions lors d’un temps d’échange. Pour ceux qui ne savent pas vers quelle voie s’orienter, pas de panique, une présentation plus globale vous sera faite.

Une date de rentrée très incertaine

Côté intervenants, ils seront nombreux : « Anciens apprentis, formateurs, chargés de développement, responsables pédagogiques… Tout dépend aussi du débit de nos collègues, c’est un critère de sélection qu’on a testé en amont », précise la Faculté sans omettre la possibilité de quelques problèmes techniques en précisant, « c’est une première, on navigue ». Pour les autres rendez-vous du calendrier, notamment la matinée portes ouvertes du 16 mai, celle-ci devrait vraisemblablement aussi se faire depuis chez vous. Ce genre d’initiative 2.0 est aussi le moyen pour l’école de garder le lien entre l’équipe pédagogique et les familles. Mais reste à savoir quand les étudiants pourront retrouver les salles de classes. « Il est question d’une rentrée le 18 mai, mais nous ne sommes sûrs de rien », avertie l’école.

Les volontaires doivent s’inscrire avant le lundi 27 avril au soir en cliquant ici. Par la suite, les informations nécessaires au bon déroulement de la journée vous seront communiquées.