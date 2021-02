Essonne : la famille Barberon de Méréville en lice pour la Ferme préférée des Français

Les Cressonnières de la vallée de la Juine de la famille Barberon sont en lice pour être la ferme préférée des français.

Serge, Ghislaine et leurs fils Gatien et Orian ont besoin de votre vote. Seule ferme de la région Ile-de-France à participer au concours de la ferme préférée des Français organisé par France 2, ils ont encore besoin de votre vote jusqu’à ce vendredi 12 février pour finir ce concours à la meilleure place possible, et pourquoi pas le gagner.

Mais, quoi qu’il arrive, la simple participation à cette compétition est déjà une victoire. « C’est déjà une grande fierté pour nous d’être sélectionnés. Nous en sommes très heureux. Nous n’avions pas été candidats, c’est la production qui nous a contactés pour participer. Je ne sais même pas comment on réagirait si l’on gagnait », avoue avec humilité Ghislaine Barberon.