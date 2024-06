Essonne : la Fête de la Saint-Pierre, une foire-exposition à ne pas manquer ce week-end à Milly-la-Forêt

La ville de Milly-la-Forêt célèbre ce week-end la 70e édition de sa traditionnelle Fête de la Saint-Pierre.

Cet événement incontournable se tient le samedi 29 et le dimanche 30 juin sur le boulevard du Maréchal-Lyautey. L’inauguration de la Fête est programmée le samedi 29 juin à 10h30, marquant le début des festivités. Pour cette édition spéciale célébrant sept décennies de traditions et de festivités, la foire regroupant de nombreux exposants s’articule autour de quatre thématiques : gastronomie et vins, habitat & jardin, beauté, santé & mode, et automobiles. Parmi les temps forts, un restaurant brésilien, Fazenda Do Brasil, apportera, comme chaque année, une touche exotique et gourmande.

Des animations pour tous les âges

Tout au long du week-end, les rues de Milly-la-Forêt seront animées par une multitude d’activités gratuites, adaptées à toutes les générations. L’association Les Amis de Milly-en-Gâtinais et Environs (LAMGE) proposera une rétrospective sur les « Souvenirs de la Fête de la Saint-Pierre de 1954 à nos jours ». Les après-midis, de 14h à 18h, seront rythmés par des spectacles d’échassiers, d’acrobates et de danseuses brésiliennes, accompagnés de démonstrations de sculptures de ballons pour émerveiller petits et grands. Le samedi 29 juin, de 19h à 22h, l’orchestre DS Live se produira en concert près de l’espace restauration.

Pour les plus jeunes, un atelier de maquillage est organisé le dimanche 30 juin de 14h à 16h, suivi d’une session de peinture en direct avec l’artiste Wazo Wall Scarifier, connu pour inciser des murs de pierre pour y créer des reliefs poétiques, de 16h à 19h. Le point culminant des festivités sera le grand feu d’artifice, le dernier jour à partir de 23h au niveau du stade Clovis-Lelong.

Une fête foraine et un Salon du parfum. Comme chaque année, la fête foraine et ses manèges s’installent sur la place du Colombier, sur les boulevards du Maréchal Lyautey et Félix-Eboué ainsi que devant l’église Notre-Dame de l’Assomption. En parallèle, la Halle de Milly-la-Forêt accueille le Salon européen du Flacon à Parfum le dimanche 30 juin. C’est l’occasion pour le grand public de découvrir des pièces rares.

• Adresse : Boulevard Maréchal Lyautey Stands ouverts le sam. 29 juin 10h-21h et le dim. 30 juin 11h-21h. Restaurant ouvert le week-end de 10h à 1h du matin. Fête foraine du 28 juin au 1er juillet. Entrée libre et gratuite.