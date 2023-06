Essonne : la fête médiévale de Dourdan de retour ce week-end

La Fête médiévale, événement emblématique de la ville, est de retour ce samedi 3 et dimanche 4 juin en ville.

Endossez vos costumes, et préparez-vous à un voyage dans le temps ce week-end. La Fête médiévale, c’est ce weekend et l’événement promet au public un voyage dans le temps à la fois en musique et en spectacle, qui se partagera en famille et entre amis.

Comme chaque année, c’est avec un grand professionnalisme que l’équipe de Dourdan Tourisme a concocté le programme de cette édition. Deux grands spectacles en mettront plein les yeux du public. Le Tournoi de chevalerie proposé par Unicorn Legend sur le champ de foire le samedi à 15h va ébahir le public.

Un spectacle de rapaces par Vol en Scène, dont plusieurs représentations sont prévues dans le week-end, va couper le souffle des spectateurs qui seront parfois frôlés par les oiseaux. A ne pas manquer. Un bal médiéval, un spectacle de feu le samedi soir à 22h et bien d’autres animations figurent au programme de l’événement.

Le public retrouvera également le marché médiéval au cœur de la ville, et les campements des Compagnons Philippiens place du marché au Grain, le campement militaire de la Ghilde des Sangliers dans la cour du château, et le campement Templier de la Compagnie Frater sur la parterre. Un événement à ne pas manquer, qui sait mettre en valeur l’histoire de Dourdan, ville royale dont le château a célébré ses 800 ans en 2022.

• Le programme est dans notre édition numérique. Rens. dourdan-tourisme.fr

Les temps forts du week-end :

Samedi 3 Juin

10h : ouverture des festivités

15h : spectacle de chevalerie

21h : bal médiéval près de la Taverne, sous la halle

22h : spectacle équestre nocturne « Ange et démon »

Dimanche 4 Juin