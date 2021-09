Essonne : la Fondation Léopold-Bellan ouvre ses portes à La Norville ce samedi 25 septembre

Le samedi 25 septembre, une dizaine de stands prendront place dans le parc du château de La Norville.

Pour la première fois, le centre médical de phoniatrie et de surdité infantile (CMPSI) de la fondation Léopold-Bellan ouvre ses portes au public. Ateliers bébé, stands autour des questions d’ados, médiations, jeux gonflables vide-château…

L’établissement dirigé depuis deux ans par Nathalie Martin va mettre en vente à prix libre des jouets, des jeux de société ou encore des fournitures scolaires.

L’organisation accompagne des enfants sourds, avec ou sans handicaps associés, et des enfants porteurs de troubles spécifiques du langage (TSL). A ce jour, ils sont 127 jeunes suivis en accueil de jour par une cinquantaine de professionnels. Elle offre trois services : un centre d’action médico-social précoce (CAMSP), un service de soutien à l’éducation familiale et à la scolarité (SSEFS) et un institut pour déficients auditifs (IDA). Chaque pôle va tenir ses propres stands lors des portes ouvertes.

Les visiteurs pourront découvrir les différentes activités pratiquées au sein du centre comme la médiation équine avec les quatre poneys domiciliés dans le parc du château de La Norville.

Les partenaires du centre seront également au rendez-vous. Il

y aura l’association de tennis de La Norville qui, après une séance d’initiation, va proposer des cours deux fois par semaine sur ses terrains. L’association A l’abordage, un regroupement d’assistantes maternelles spécialisé dans la sociabilisation des enfants atteints de surdité, aura également son stand.

Les portes ouvertes se veulent familiales et ouvertes à tous.

• Samedi 25 septembre de 10h à 16h. Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire.

Adresse 4, allée Victor-Hugo.

Tél. : 01.64.90.16.36.