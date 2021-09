Essonne : Mennecy ravie par l’arrivée de la fromagerie de Jade

Chloé et Thibault Ravissac ont ouvert leur fromagerie il y a un mois, le 31 août. Ils lui ont donné le nom de leur fille.

Au cœur du centre commercial de la Verville, se trouve la Fromagerie de Jade. « Notre fille de 6 ans et demi est en CE1, elle aimerait déjà travailler à la boutique, elle est fière d’avoir son prénom sur la façade », sourit Chloé Ravissac, co-gérante.

Les mets sont disposés au frais derrière une vitrine ou bien dans des meubles dignes des plus grandes bijouteries. « Des clients nous ont confié qu’ils attendaient une fromagerie depuis 50 ans », explique Thibault Ravissac, co-gérant.

Les gourmands découvrent plus de 65 fromages français, corses et italiens. Il y a les crottins de l’Enclos des chevrettes à Auvers-Saint-Georges et les yaourts et le beurre de la ferme de Viltain à Jouy-en-Josas (Yvelines). « C’est un plaisir pour nous d’avoir une fromagerie de proximité, car nous sommes épicuriens et nous aimons prendre le temps d’expliquer les histoires de chaque produit », souligne Thibault Ravissac.

Dans leur boutique, le couple vend des vins goûtés et approuvés pour s’accorder avec leurs fromages, du miel de Nicolas Douillet à Yèvres-la-Ville (Loiret), des confitures du champion du monde de 2018 Patrick Fouquet à Ollainville, des biscuits sucrés et salés Les Deux Gourmands (Yvelines) et des œufs frais de Bretagne. A l’avenir, le commerce souhaite proposer des soirées de dégustation pour apprendre à déguster un fromage comme le vin.

• Adresse : Centre commercial de la Verville sur la Place Normandie-Nièmen à Mennecy.

Tél. : 01.60.77.64.42