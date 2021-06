Essonne : la Grange aux Tissus ouvre à Mennecy le 15 juin

Le magasin est situé dans la zone d’activités Montvrain II à la place du bar Star Pétanque.

La boutique de tissus ouvrira ses portes le mardi 15 juin à 10h. Il sera ensuite ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h30. Les clients pourront trouver des produits de mercerie et des tissus au mètre. Ils seront conseillés par deux vendeuses spécialisées en couture et Do It Yourself.

Les pistes de Star Pétanque ont été remplacées par une dalle pour disposer des centaines de rouleaux de tissus vendus au mètre. « Nous proposons différents types de tissus pour l’habillement, l’ameublement et la tringlerie », énumère Florian Bardin, responsable du magasin La Grange aux Tissus.