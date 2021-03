Essonne : la jeunesse de Dourdan se mobilise contre la précarité menstruelle

Le mercredi 10 et le samedi 13 mars, le service jeunesse épaulés par des jeunes de Dourdan se sont investis pour collecter des protections périodiques.

Les Dourdannais se sont montrés sensibles au manque de moyens des femmes les plus démunies pour prendre soin d’elles durant les menstruations. En partenariat avec l’association Règles élémentaires, le Point InformationJeunesse (PIJ) Avenir 16/25 a

organisé la première édition de collecte de serviettes, tampons et autres produits d’hygiène intimes.

Dix jeunes de la commune ont tenu les stands. Le mercredi 10 mars, le groupe des garçons avec Aynur, stagiaire en charge du projet ont sensibilisé les clients du supermarché Coccinelle. Le samedi 13 mars, le groupe des filles a installé un stand à la sortie de l’Intermarché. « Les jeunes se sont vite appropriés le discours et au fur et à mesure, ils se sont libérés sur le sujet de la précarité menstruelle », indique Annabelle Jimenez, responsable du PIJ Avenir 16/25.

Parmi eux, il y a : Justine, Aminata et Alyssa, trois jeunes en Tremplin citoyen, Sara, Anaïs et Amadou, volontaires BAFA (brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur), Aynur, Yohann et Maroine, stagiaires au PIJ Avenir 16/25 et Lucie, éco-volontaire du lycée Nikola-Tesla.

Une mobilisation sur tout le mois de mars

Durant ces deux jours de mobilisation, ils ont récolté : 515 packs de serviettes périodiques, 151 boîtes de tampons, 28 sachets de protèges-slips, un sac rempli de protections uniques, 20 lots de lingettes intimes , un gel d’hygiène et (…)

