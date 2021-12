Essonne : la laïcité sublimée par le lycée René-Cassin d’Arpajon

Toutes les personnes présentes pour la journée de la laïcité l’a dit : les animations des lycéens de René-Cassin et la pédagogie des professeurs ont été remarquables.

Une foule de félicitations et de reconnaissance pour l’ensemble des élèves et des personnels investis au lycée René-Cassin d’Arpajon. Le jeudi 9 décembre, la rectrice de l’académie de Versailles Charline Avenel, le préfet de l’Essonne Eric Jalon et les élus municipaux d’Arpajon et de La Norville ont félicité l’engagement de l’établissement pour la journée nationale de la Laïcité.

« Votre travail est remarquable, on sent la force d’investissement des élèves. J’étais déjà venue il y a deux ans et vous étiez déjà fort, confie Charline Avenel. Vos outils pédagogiques mériteraient d’être partagés dans d’autres établissements scolaires. »

1 de 15

La laïcité, c’est « ne pas avoir de préjugés »