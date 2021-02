Essonne : la mairie de Cerny ouvre une ligne téléphonique pour le centre de vaccination

Au centre de vaccination, les professionnels de santé sont épaulés par la mairie et des bénévoles cernois.

Une organisation au compte-goutte. « On ne connaît pas à l’avance la quantité de vaccin que nous recevrons, nous préferons prendre les rendez-vous en fonction du nombre de doses en stock », explique Marie-Claire Chambaret, maire de Cerny.

Le centre de vaccination dans la salle Zamenhoff a ouvert le lundi 25 janvier après-midi. « On compte 6 personnes vaccinées par heure », indique l’édile. Munies de leur carte vitale et d’une ordonnance, les personnes âgées de plus de 75 ans sont au rendez-vous pour se faire vacciner contre la covid-19.