Essonne : la marche nordique, un sport-nature doux pour la santé qui rassemble

Comme chaque année, l’Association des Riverains de la Juine (ARJ) a proposé des stages d’initiation et de perfectionnement à la marche nordique.

La météo et la Covid-19 n’ont pas empêché l’association de sport-nature basée à Saint-Vrain de bien démarrer l’année ce 3 octobre ! Après une partie théorique dans la salle Jean-Loup Chrétien, les personnes débutantes ont découvert la technique des bâtons de marche sous l’œil d’Arja Jalkanen-Meyer, pionnière de la marche nordique en France. « Ce sport fait sourire le corps et l’esprit, confie-t-elle. La circulation sanguine, l’oxygénation et l’élimination des déchets sont à leur niveau optimal. »

La sportive d’origine finlandaise a l’habitude d’assurer les stages de début d’année de l’ARJ. Celui du 3 octobre est le dernier en sa compagnie. Pour ceux qui souhaitent la suivre, elle réalise des vidéos sur sa chaîne YouTube : « Arja JALKANEN-MEYER ».

Les bâtons n’ont plus de secret pour eux