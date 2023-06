Essonne : la Marpa de Milly-la-Forêt a fêté ses 10 ans et les 100 ans de sa doyenne

La Marpa milliacoise a fêté sa première décennie avec les résidents.

Le 2 juin, c’était esprit guinguette pour célébrer les dix ans de la Marpa Les Jardins de Saint-Laurent. Toute l’équipe féminine est vêtue d’une robe à pois et d’un chapeau de paille. Les résidents ont enfilé un couvre-chef champêtre aussi. Ensemble, ils ont chanté des tubes de variété française aux invités du jour comme « Ah ! Le petit vin blanc » de Lina Margy aux côtés d’un professeur du conservatoire milliacois.

Tous, résidents et personnels, ont eu la surprise de découvrir leur portrait sur le mur du couloir menant à la grande salle. Les tableaux ont été réalisés par Clara De Amim-Laurent, artiste-plasticienne et professeure de peinture et de sculpture au foyer culturel et de loisirs de Milly-la-Forêt. « Je les ai rencontrés, ils ont été pris en photo et j’ai ensuite réalisé les portraits en pensant à leur sourire et leur personnalité », confie l’artiste.

Une Maison d’accueil et de résidence pour personnes âgées est un établissement conçu par la MSA, la Mutuelle sociale agricole qui accueille jusqu’à 24 résidents de 60 ans et plus dans des logements privatifs avec espace extérieur. « C’est un foyer-logement à taille humaine avec des encadrants hors pair, sourit Laurent Pilette, directeur général de la MSA IDF. Ici, l’humain prime ! » La Marpa Les Jardins de Saint-Laurent à Milly-la-Forêt fait partie des trois sites en Essonne avec Sénart à Tigery, établissement complet et Les Grillons à Vert-le-Grand où il reste quatre logements disponibles.

Une résidente installée à la Marpa depuis 8 ans a célébré ses 100 ans

Le mois de juin a continué d’être festif avec l’anniversaire de Geneviève Prot. Le 4 juin, elle a fêté ses 100 ans. Le jour même, elle a soufflé ses bougies au restaurant en petit comité et le 7 juin, la Marpa lui a organisé une fête.

Geneviève Prot s’est bien apprêtée pour l’occasion. Elle est entourée de sa fille, son gendre et sa grande amie de la Marpa, Yvette Augé. Le brushing est fait et la tenue est élégante. Elle a tenu à offrir l’apéritif aux 24 résidents et aux invités du jour avec une bouteille de Suze, son apéritif préféré. Elle a eu l’opportunité de choisir son repas d’anniversaire : avocat-surimi, navarin d’agneau avec purée maison et un fraisier. Le dessert a été accompagné par le Roue des idoles, un spectacle musical concocté par Cabar’Elle autour des années 1960.

« Madame Prot est un exemple, elle est toujours volontaire pour participer à toutes les activités », indique Cécile Ballot, directrice de la résidence. La preuve en images dans le diaporama surprise où les spectateurs ont vu une femme souriante et dynamique qui fait de la gym, travaille sa mémoire, danse, tricote… Pour la star de ce jour, « le plus important, c’est de tenir sur ses jambes et de ne pas tomber. En huit ans, zéro chute ! » « Elle nous a confié qu’elle avait gagné au moins 3-4 ans en vivant ici », ajoute sa fille Michèle.