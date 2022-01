Essonne : la médiation équine au château de la Norville avec la Fondation Léopold-Bellan

Le centre médical à destination des enfants atteints de surdité ouvre ses portes au jeune public pour des activités de médiation avec les animaux présents sur le site.

« Ils ne louperaient l’activité du mercredi matin à la Fondation pour rien au monde », sourit Edwige, assistante maternelle sur Saint-Vrain. Ce mercredi 19 janvier, Ambroisine, douze mois, Johan, deux ans et demi, Owen, deux ans, sont tous les trois montés à dos de poney. Les adultes présents ont apprécié de voir se dessiner sur leur visage de nombreux sourires.

Jessie Cavalheiro, éducatrice en charge de la médiation équine, propose des sessions d’inclusion inversée au château de La Norville. Le centre médical de phoniatrie et de surdité infantile (CMPSI) de la Fondation Léopold-Bellan ouvre ses portes le mercredi matin aux assistantes maternelles, aux structures Petite enfance et l’après-midi aux centres de loisirs et aux associations basées en Essonne. « Le mieux est de venir sur un trimestre pour permettre à l’enfant de s’habituer », souligne Jessie Cavalheiro.