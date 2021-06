Essonne : la meilleure baguette tradition est étampoise !

La cérémonie de la remise des prix en l’honneur de la Meilleure baguette de tradition française de l’Essonne était organisée vendredi 25 juin à la Chambre des métiers et de l’artisanat (Evry-Courcouronnes).

En activité durant toute la période de Covid-19, les boulangers n’avaient pas eu droit à la traditionnelle cérémonie qui les met à l’honneur chaque année. L’édition 2020 de la Meilleure baguette de tradition française de l’Essonne n’avait pu avoir lieu, en raison de la crise sanitaire. Cependant, celle de 2021 était organisée le vendredi 25 juin à la Chambre des métiers et de l’artisanat (CMA) de l’Essonne. A l’animation : Laurent Munerot, président de la CMA et Olivier Gérard, président de la Fédération de la boulangerie pâtisserie de l’Essonne et des Yvelines.

La meilleure baguette de tradition française du département est donc d’Etampes, plus précisément du Fournil d’autrefois. C’est Anthony Beuchet, chef d’entreprise, qui occupait la première place du podium de sa catégorie. Il était suivi par Stéphane Guichard, de la boulangerie Les petits gourmands à Athis-Mons. La troisième place était, quant à elle, occupée par Cédric Jolivet, de la boulangerie La régale à Vigneux.

Solenne Grégoire, seule femme du classement