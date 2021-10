Essonne : la mobilisation continue face au projet de méthaniseur à Fontenay-le-Vicomte

Une nouvelle manifestation a eu lieu contre le projet de méthaniseur sur le territoire de la commune ce samedi 23 octobre.

Après une première manifestation qui a eu lieu le dimanche 3 octobre qui avait rassemblé environ 400 personnes, un nouveau mouvement a eu lieu samedi. Cette fois, ce sont 480 habitants, de la commune mais également des communes voisines, qui se sont réunies à 15h pour affirmer haut et fort leur opposition à ce projet.

La manifestation prévue pour se dérouler le long de la RD191 et devant se terminer par un tractage aux automobilistes empruntant cet axe ne s’est cependant pas déroulée comme prévue. Un certain nombre de manifestants ont voulu aller plus loin et frapper plus fort en envahissant l’axe départemental afin de poursuivre le défilé, prenant de court les organisateurs de la manifestation.