Essonne : la pharmacie de La Ferté-Alais met à disposition une borne de téléconsultation sans rendez-vous

La pharmacie de la Ferté a installé début décembre une borne de consultation à distance pour les affections ORL, dermatologiques et les troubles digestifs.

Consulter un médecin depuis l’officine, c’est possible depuis le début du mois de décembre. La pharmacie de la Ferté possède une borne de télémédecine Médadom. « C’est une alternative complémentaire qui dépanne beaucoup la patientèle, surtout pour les renouvellements d’ordonnances », souligne Marie-Anne Govin. A la Ferté-Alais, sur quatre médecins généralistes installés, deux vont bientôt partir à la retraite.

La machine est connectée à un réseau de 400 médecins généralistes en France qui consacrent quelques heures par semaine à des patients en visioconférence. Les consultations, au tarif de 25 euros, se font sans rendez-vous aux horaires d’ouverture de la pharmacie. Le temps moyen d’attente est estimé à 9 minutes. « En décembre, en pleine pandémie de Covid-19, grippe et gastro, les patients devaient attendre 1h30, mais qui peut dire qu’il a un rendez-vous chez le docteur dans la demi-journée ? », souligne la pharmacienne.

Le système est fait de manière à ce que le patient soit autonome sur la borne. L’équipe de la pharmacie peut se rendre disponible pour accompagner sur la prise en main de la machine. Il faut se présenter muni d’un téléphone portable et de la carte vitale.

La borne est équipée d’un stéthoscope, un tensiomètre, un thermomètre, un dermatoscope pour la peau, un otoscope et un oxymètre. L’ordonnance est envoyée directement à la pharmacie de la Ferté et le médecin peut voir en direct avec le personnel les médicaments en stock pour prescrire un traitement adapté.

Un nouvel espace, de nouveaux services

Depuis le 1er décembre 2021, la pharmacie de la Ferté et l’officine Dumenil sur la place du marché ont fusionné au numéro 12 de la rue Sainte-Barbe. Cette nouvelle société permet aux Fertois et aux habitants des alentours d’avoir accès aux médicaments et aux conseils d’un pharmacien six jours sur sept avec une équipe deux fois plus grande. Employée à la grande pharmacie du Marché, Marie-Anne Govin a repris la main en tant que docteur en pharmacie à la tête de cette officine.

Le lieu a été entièrement rénové pour offrir des rayons larges et lisibles et deux salles dédiées à la vaccination, aux tests et à la téléconsultation. Les travaux ont pu être engagés avec le soutien d’Initiative Essonne. Le réseau a enclenché un prêt de reprise spéciale Santé de 70.000 euros.

• Horaires : le lundi de 14h à 19h30, du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h30, le samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h.

Tél. : 01.64.57.60.85