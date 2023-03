Essonne : la poésie, nouvelle muse du salon du Livre de jeunesse de Saint-Germain-lès-Arpajon

Le Salon du Livre de Jeunesse de l’association FLJEPR se déroulera du lundi 6 au dimanche 12 mars 2023 à l’espace Olympe-de-Gouges de Saint-Germain-lès-Arpajon.

Pour cette année 2023, l’association FLJEPR (Frédéric, Louis, Paul, Elsa, Jules, Roland et les autres) a fait le choix de laisse la main à un auteur pour concocter le programme de cette nouvelle édition, toujours gratuite et en accès libre.

Une carte blanche prometteuse

Les organisateurs ont donné donné les clés de l’organisation du Salon à Carl Norac, un « ami du salon, auteur et poète magistral, amoureux des mots, passionné des arts et des images ». Il a écrit « Les mots doux » qui a rencontré un fort succès en 1996 et l’année dernière « Petits poèmes pour y aller », dont la couverture se retrouve sur l’affiche du Salon du Livre de Jeunesse.