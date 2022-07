Essonne : la Police municipale d’Arpajon mise à l’honneur le 14 juillet

La cérémonie de la fête nationale du jeudi 14 juillet a été l’occasion de mettre à l’honneur les policiers municipaux.

La chaîne de sécurité comporte les gendarmes, policiers nationaux et les sapeurs-pompiers, mais bien souvent, les policiers municipaux sont oubliés. Pourtant leur rôle revête une importance majeure et le maire d’Arpajon Christian Béraud, ainsi que le préfet de l’Essonne Eric Jalon, ont salué leur action à l’occasion de la fête nationale.

Ceux-ci s’étaient illustré à deux reprises, le vendredi 18 décembre 2020 lors d’un incendie à l’EHPAD Guinchard, et le mardi 15 février 2022, lorsqu’un déséquilibré a agressé un passant à coup de couteau en centre-ville.

« Le 14 juillet, c’est la fête de la Nation, c’est la fête de nos valeurs. C’est aussi la fête de ceux qui s’engagent, dans le monde et sur notre sol, pour que nous puissions vivre dans une grande Nation, unie et rassemblée », a rappelé le préfet avant de remettre lé médaille de bronze de la sécurité intérieure au brigadier-chef principal Tanguy Legoff et au brigadier-chef principal Hervé Jacq pour « le sang-froid, le courage et le sens des responsabilités permettant ainsi de sauver la vie de vingt-quatre personnes âgées résidant en EHPAD ». Ceux-ci et leurs collègues la brigadier-chef principal Emilie Charles et l’ASVP Valentin Lambin ont ensuite reçu des lettres de félicitation pour acte de courage et de dévouement pour leur action le mardi 15 février dernier.

La Police municipale est devenue un maillon de la chaîne de sécurité