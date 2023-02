Essonne : la Poste de Breuillet fermée, que faire ?

Depuis le mardi 21 février, le bureau de poste de Breuillet est en travaux pour une durée de près de quatre mois.

La réouverture est prévue pour mi-juin. Le bureau de poste breuilletois est en plein travaux de rénovation depuis ce mardi 21 février 2023. L’opération devrait durer plus de trois mois, plus précisément jusqu’au 12 juin.Durant cette période de fermeture, la Poste s’organise pour répondre aux besoins des clients du bureau de Breuillet.

Toutes les activités du bureau de poste sont reportées sur celui de Saint-Chéron, situé à treize kilomètres, près la mairie dans le parc des Tourelles. Les agents reçoivent les clients pour les lettres recommandées, les colis et toutes autres opérations financières et postales, c’est-à-dire l’affranchissement, le dépôt de courriers et colis ainsi que la vente d’emballages prêts-à-envoyer,

Les horaires à Saint-Chéron sont modifiés et étendus. L’agence est ouverte du lundi au vendredi de 9h à midi et de 14h30 à 17h30, et le samedi de 9h à midi.

La distribution du courrier inchangée