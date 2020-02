Essonne : la Région donne 1 000 000 € pour la petite enfance à Evry-Courcouronnes

Vendredi 21 février, la Région Ile-de-France et la mairie d’Evry-Courcouronnes ont signé un contrat d’aménagement régional. Jean-Philippe Dugoin-Clément, vice-président à la Région et Stéphane Beaudet, maire de la ville, s’étaient donnés rendez-vous à la hôtel-de-ville.

Une aide conséquente. Stylo en main, Jean-Philippe Dugoin-Clément, vice-président à la Région, également en charge de l’écologie, du développement durable et de l’aménagement et Stéphane Beaudet, maire de la Ville, ont officialisé la subvention par une signature, vendredi 21 février, à l’hôtel-de-ville. Christian Pigaglio, maire adjoint à la petite enfance, Emilie Duriez, directrice de la petite enfance et de la parentalité et Jacques Longuet, maire adjoint à la vie scolaire et au patrimoine, étaient également présents. La subvention d’un million d’euros permettra de financer deux opérations de travaux conséquents sur la commune.

La première concerne la restructuration du restaurant scolaire de l’école Maréchal Leclerc. « Datant des années 1950, le bâtiment qui accueille à la fois la restauration de l’école élémentaire mais aussi l’association Planète Science nécessite des travaux de rénovations, s’exprime la Région. Celle-ci promet une bâtiment plus respectueux de l’environnement car moins énergivore, et accessible aux personnes à mobilité réduite.

Participation de la CAF et du gouvernement via cœur de ville

La seconde est un transfert, celui de la crèche de l’Agora sur le site de Senghor. « Construit à la fin des années 1970, le bâtiment d’une capacité de 42 places pour des enfants de moins de trois ans est devenu vétuste. Son organisation ne correspond plus aux besoins des enfants et des familles, et rend difficile le travail des équipes« . Le nouvel emplacement choisi est donc le site de l’actuel parking Senghor. Une nouvelle crèche qui pourra accueillir « 48 enfants dès l’âge de quatre mois« , avance toujours la Région. Aire de jeux, jardin, parking sécurisé de 20 places et dépose minute sont également inscrits sur la feuille de route.

Ainsi, les travaux du restaurant scolaire de l’école élémentaire Maréchal Leclerc seront financés à hauteur de 400 000 € par la Région (sur un coût total de 2 817 594 €), et ceux de la crèche de l’Agora a hauteur de 600 000 € (sur un coût total de 3 604 304 €). Si les travaux de la crèche devraient débuter cet été et durer un an et demi, ceux du restaurant scolaire sont en cours depuis novembre. La mairie prévoit une réouverture de celle-ci pour la rentrée de septembre. A noter que pour cette dernière opération, la CAF participe également en donnant 414 000 €, de même que le gouvernement, avec 200 000 € apportés via le programme cœur de ville.

La Région avait déjà mis la main au portefeuille en 2015

Pour rappel, le dispositif du contrat d’aménagement régional vise à accompagner les collectivités dans le financement des projets opérationnels concourant à l’aménagement, au développement et à l’équipement cohérent et durable du territoire régional. La ville de Courcouronnes en avait déjà bénéficié en 2015, avec un chèque de 1 400 000 €, qui avait notamment permis l’aménagement du parvis du collège et de l’église Saint-Guenault, la restructuration des tennis de l’Aqueduc et l’aménagement du mail Jean Zay.