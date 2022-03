Essonne : la rivière n’a plus de secrets pour les écoliers d’Ormoy

Les élèves de CE2 et CM1 ont été sensibilisés au besoin de préserver l’eau.

La balade en famille le long d’une rivière aura un autre sens à présent. Le lundi 21 mars, deux agents du Service des Cours d’eau et Milieux aquatiques du Siarce sont intervenus auprès des classes de CE2 et CM1 de Mme Rousseau-Bach et Mme Boucher à l’école Louis-Pasteur d’Ormoy. Ils ont présenté le fonctionnement d’une rivière à l’aide d’une maquette prêtée par le Parc du Gâtinais.

Amont, aval, exutoire, méandre… Les enfants ont découvert le vocabulaire et ont placé chaque mot, chaque élément sur la maquette avant d’activer la pompe.

Rendre accessible le monde de la rivière pour mieux la préserver