Essonne : la solidarité en grand à Etampes

Une opération de collecte initiée par Nina Wilson-Bury du Take it Easy Family Café et Tiphaine Lenfant, enseignante à l’école Jean-de-la-Fontaine, a connu un énorme succès.

Des milliers d’objets ont été collectés ce dimanche 3 janvier grâce aux dons de généreux donateurs qui vont permettre aux écoles maternelles Jean-de-la-Fontaine et Louise-Michel, ainsi qu’à l’accueil de loisirs Louise-Michel de reprendre leur activité sans être dépourvu.

Nina, qui est également enseignante, a d’abord souhaité faire un don pour la classe de son amie, « et finalement je lui ai proposé de faire une collecte », se souvient-elle. Déjà, plusieurs commerces de la ville avaient pris des initiatives ou fait des dons, mais ce dimanche, toutes ces initiatives se sont retrouvées centralisées au 121 rue Saint-Jacques.

Du matériel aussi pour le Secours Populaire