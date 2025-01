Essonne : la SPA s’inquiète de la baisse des adoptions en refuge et intensifie ses actions de sensibilisation

La Société Protectrice des Animaux (SPA) a publié son bilan annuel pour l’année 2024 et met en lumière les défis rencontrés par ses 64 refuges comme celui de Chamarande, seul établissement de la SPA basé en Essonne. Si les efforts pour protéger et soigner les animaux sont de plus en plus importants, les chiffres révèlent une baisse des adoptions des chiens.



Au cours de l’année 2024, le refuge SPA de Chamarande a enregistré un total de 1 747 prises en charge et de 1 416 adoptions. Un total de 266 chiens, 977 chats et 173 nouveaux animaux de compagnie ont trouvé un nouveau foyer, ce qui représente 28 % des adoptions comptabilisées en France par la SPA.



L’association nationale constate une baisse des placements, notamment pour les chiens. Elle considère que cette baisse est causée en raison de la situation économique difficile qui touchent un grand nombre de Français et du profil des chiens accueillis. Ces derniers sont parfois abandonnés sans que l’on ne puisse connaître leur passé et leur comportement craintif nécessite souvent une rééducation. En revanche, concernant les chats, les adoptions sont en légère augmentation pour atteindre 25 703 adoptions dans toute la France (+2 % par rapport à 2023).



« Un réveil collectif est nécessaire face à la notion d’ »animal objet » pour mettre fin au fléau de l’abandon et de la maltraitance. Avec 43 742 animaux pris en charge et près de 47 000 soignés dans nos dispensaires, notre mobilisation reste essentielle face aux difficultés économiques et sociales. Nous renforçons également nos actions éducatives et notre soutien aux associations locales pour construire un avenir meilleur pour tous les animaux. Cependant, cette mobilisation ne peut se faire sans le soutien des pouvoirs publics, qui doivent s’impliquer davantage en appuyant nos initiatives et en instaurant une législation plus rigoureuse », explique Jacques-Charles Fombonne, président de la SPA.



En 2024, l’association a intensifié ses actions de lutte contre la maltraitance animale avec son Centre de traitement des Signalements. Ce dispositif a permis de sauver 3 114 animaux maltraités qui ont ensuite été confiés à des refuges de l’association. En un an, le nombre de signalements a augmenté de 29 %. De plus, la SPA s’engage pour former des gendarmes sur la cause de la protection animale.

La protection animale s’apprend dès le plus jeune âge



Les équipes sensibilisent également les enfants : 13 458 écoliers ont assisté à une intervention pédagogique. Autre action au profit de la jeunesse, l’association a renforcé ses Clubs Jeunes, des groupes d’adolescents passionnés par la protection animale au sein des refuges. Chamarande fait partie des 43 Clubs actifs.



A noter que la SPA a apporté un soutien financier à 355 associations de protection animale locales en France pour un montant annuel sur 2024 de 377 000 euros. L’association a l’ambition d’ici 2027 de consacrer 1 % de son budget au soutien des associations de protection animale et des propriétaires d’animaux.

Pour faire un don : www.la-spa.fr/agir-avec-la-spa/soutenir-la-spa/