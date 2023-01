Essonne : La table d’Ormoy, un nouveau restaurant de cuisine française

Un nouveau restaurant a pris place dans la zone commerciale de la Maison du frais à Ormoy. L’établissement bistronomique propose une cuisine traditionnelle française avec un menu à moins de 30 euros par personne.

Le 16 janvier, Laëtitia Lemaitre et Stéphane Baudouin ont ouvert leur premier restaurant, « La table d’Ormoy ». Le chef propose une cuisine traditionnelle française avec des plats concoctés sur place. Le menu entrée/plat/dessert est au prix de 23,90 euros le midi et 28,90 euros le soir. Il évolue chaque semaine et la carte change tous les mois. Le menu enfant est au prix de 10 euros.

« Dès l’âge de sept ans, je disais que je voulais être cuisinier. J’ai grandi avec, autour de moi, ma mère et ma grand-mère qui ont partagé leur passion de cuisiner et de faire plaisir aux gens, c’est ce que je veux faire aussi ici, à la Table d’Ormoy », confie Stéphane Baudoin. « Il a toujours eu des bons retours sur son travail. Je trouvais dommage qu’il ne lance pas son propre restaurant, j’avais déjà le côté relationnel avec mon ancien travail dans le commerce, et j’avais envie d’apprendre un nouveau métier à ses côtés », ajoute Laëtitia Lemaitre.