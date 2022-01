Essonne : la télémédecine disponible à Breuillet

Une cabine de télémédecine installée en mairie donne accès à un médecin sans rendez-vous.

Breuillet ne compte aujourd’hui que 3 médecins généralistes. Evidemment trop peu pour une ville de plus de 8000 habitants et un problème dont la municipalité a bien conscience. « Nous savons qu’il y a une carence de médecins en Ile-de-France et il s’agit d’un sujet prioritaire pour le Conseil municipal », souligne Véronique Mayeur, maire.

La ville avait ainsi mis beaucoup d’efforts pour trouver un nouveau médecin généraliste qui avait permis d’anticiper le départ en retraite d’un autre et ainsi permettre de conserver trois médecins généralistes dans la ville. C’est évidemment trop peu et Breuillet souhaite accueillir d’autres généralistes, un sujet sur lequel la ville travaille également avec Cœur d’Essonne agglomération.