Essonne : la ville d’Etampes offre des paniers de légumes bio aux familles en difficulté

La ville a signé, mardi 6 septembre, une convention avec les Potagers du Télégraphe pour aider les familles en dfficultés.

Anticiper et répondre aux besoins des Etampois, tel est le raisonnement qui a poussé Franck Marlin, maire de la ville, à initier un projet innovant: donner à l’aide alimentaire la forme de paniers de légumes bio qui ont poussé sur le territoire, en signant une convention avec l’association les Potagers du Télégraphe.

«Nous devons être à la hauteur de nos administrés et donner du sens à la parole politique», souligne l’édile. Alors que la crise du pouvoir d’achat s’est amplifiée au cours des derniers mois, le maire a entendu les difficultés du quotidien que lui confient les Etampois. Un « retour son » que les services du Centre communal d’action sociale (CCAS) vérifient au quotidien avec des difficultés de plus en plus profondes.