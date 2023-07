Essonne : l’Académie des babines, une pension canine familiale à Maisse

Alexandra Priori a ouvert une pension familiale canine en janvier 2022.

Un lieu qui pourrait s’apparenter au paradis des chiens, dont les maîtres sont partis en vacances. Alexandra Priori a crée l’Académie des Babines avec l’idée de proposer un hébergement de qualité pour un collectif restreint de neuf toutous à chouchouter. Ils sont en liberté dans un espace sécurisé d’1,5 hectare et l’éducatrice canine veille à l’interaction entre les différents animaux.

Des formules à la carte selon les besoins

Tous les jours, elle donne des nouvelles des pensionnaires sur son compte Instagram @lacademiedesbabines. Les propriétaires apprécient de voir leur protégé en vidéo en train de s’amuser avec d’autres boules d’amour à quatre pattes.

Elle propose aussi des stages d’éducation canine et des balades éducatives aux environs de Milly-la-Forêt et sur Paris où elle a fait ses premiers pas en tant qu’éducatrice pour les chiens. Ses services s’adressent aux chiots, aux toutous adolescents, aux chiens qui ont des troubles du comportement ou bien un problème de propreté.

Soutenue par le réseau Initiative Essonne

L’Académie des banines a obtenu un prêt d’honneur de création d’un montant de 10 000 euros auprès du réseau Initiative Essonne, une association engagée dans l’accompagnement et le financement des entrepreneurs dans le département. Il s’agit d’un crédit personnel à taux zéro sans caution associé à un prêt bancaire et accordé par Initiative Essonne pour sécuriser la trésorerie et financer le démarrage. « Cet argent m’a permis de recruter un salarié en CDI à temps plein et de prendre un apprenti pour début septembre, précise Alexandre Priori. Le prêt rassure dans les débuts, mais ce qui m’a le plus aidé pour y voir plus clair, c’est le parrainage. »

L’ancienne ingénieure en informatique s’est reconvertie et a été épaulée par Thierry Boulard, directeur financier à la retraite. « Les parrains et marraines d’Intiative Essonne, on est là pour donner les clés de pilotage et rassurer sur la comptabilité, indique-t-il. Cette expérience bénévole me permet de découvrir d’autres secteurs d’activités. »

• Adresse : chemin du Limond à Maisse.

Tél. : 07.62.20.26.04.

Mail [email protected]

Instagram : @lacademiedesbabines